Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı. 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Önemli günlerde farklı renklerde aydınlatılan Osmangazi Köprüsü akşam saatlerinde kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı. Ayrıca aydınlatmada Türk halkının mücadelesini simgeleyen siluetlerde kullanıldı. Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. AA / Sefa Tetik - Güncel Güncel Haberler

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