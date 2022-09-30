Son dakika haberi! Osmaneli'de tel yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'ye gitmek üzere Adana'dan yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 V 2861 dorse plakalı tel yüklü tırda, İçmeler mevkisinde yangın çıktı. Çevredeki sürücülerin uyarısıyla aracı kenara park eden tır şoförü, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelip dorsedeki yangına müdahale eden Osmaneli Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Dorsede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Zeki Ceyhan Hisarcık Osmaneli Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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