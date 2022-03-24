Son dakika haberi! Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 2 asker, 5 sivil öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Ouham Pende bölgesinde isyancıların saldırısında 2 asker, 5 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Değişim için Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri Ouham Pende bölgesinde bulunan Ngaoundaye kasabasına saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yaralandığı saldırıda 2 asker, 5 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananlar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölgede isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği belirtildi.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar sürüyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.