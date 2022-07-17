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Son dakika haberleri: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Son dakika haber: İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

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