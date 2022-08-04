Son dakika haberi... Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu. Ordu'nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu. Gölevi Mahallesi mevkisinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi. Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı. Güncel AA / Hacer Öztürk Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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