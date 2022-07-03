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Son dakika haberi! Ordu'dan 250 şehit yakını ve gazi GAP gezisine gönderildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberi! Ordu'dan 250 şehit yakını ve gazi GAP gezisine gönderildi

Son dakika haber: Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle kentteki 250 şehit yakını ile gazi, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan GAP gezisine gönderildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle kentteki 250 şehit yakını ile gazi, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan GAP gezisine gönderildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ramazanda şehit aileleri ile gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Vali Sonel'in, verdiği sözü yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, 6 grup halinde gönderilen şehit yakınları ve gazilerin Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan GAP gezisine katıldığı ifade edildi.

Şehit yakını ve gazilerin gittikleri turistik yerlerde unutulmayacak güzel anı biriktirdiği kaydedilen açıklamada, Vali Sonel'in de açıklamalarına yer verildi.

Şehit aileleri ve gazilerin isteklerini yerine getirmenin, onların yaşadığı sevince ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vali Sonel, şunları kaydetti:

"6 grup halinde 250 şehit ailemizin ve gazimizin katıldığı, hem uçakla hem de otobüsle gerçekleştirdiğimiz GAP turumuz tamamlandı. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimiz baş tacımızdır. Onlar için ne yapsak azdır."

Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya'nın gezi sonrası Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek, teşekkür ettikleri bildirildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Tuncay Sonel Diyarbakır Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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