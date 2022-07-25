Son dakika haberi! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Ordu'nun Altınordu ve Ulubey ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari ve açık kaynak araştırmaları sonucu söz konusu ilçelerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 360 gram kubar esrar, 43 kök kenevir, 1 gram bonzai ve 2 renkli reçeteye ve kontrole tabi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.??????? AA / Eyüp Elevli - Güncel Altınordu Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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