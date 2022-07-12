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Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Nuriye Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinden Ordu istikametine seyreden M.A'nın kullandığı 34 DG 3823 plakalı otomobil, önünde seyreden F.K'nın kullandığı 35 AIF 520 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, H.M. ve E.K, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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