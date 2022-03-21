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Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberi! Ordu'da taksiciyi silahla vuran zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde taksi şoförünü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Saray Mahallesi'nde dün taksici Doğukan Acartürk'ü silahla vurduktan sonra kaçan N.Ç, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.Ç, Perşembe Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi süren Doğukan Acartürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Saray Mahallesi'nde ikamet eden N.Ç, dün taksi durağını arayarak Ayancık mevkisine araç istemiş, verilen adrese giden taksici Doğukan Acartürk'ü henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Perşembe, Doğukan, Taksi, Ordu, Güncel, Haberler

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