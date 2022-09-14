Son dakika haberi | Ordu'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kuşluvan Mahallesi'nde İlhami G. ile Erdal Duman arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami G, tabancayla Duman'a ateş etti. Ağır yaralanan Duman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından İlhami G. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Erdal Duman Gölköy Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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