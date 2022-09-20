Son dakika haberi: Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçede 16 Eylül'de bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'nün silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan C.K, Ö.Ç, S.S, S.Ö, E.A, Y.Y.B, Y.A.P. ve E.Ö. Ünye Adliyesinde savcılık işlemeleri sonrası mahkemeye çıkarıldı.

C.K, Ö.Ç, S.S, S.Ö, E.A. tutuklandı, Y.Y.B, Y.A.P. ve E.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'nün silahla yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlatmış, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 zanlı Gürcistan sınırı, şüphelilere yer ve silah temin ettiği belirlenen 1 kişi Altınordu, 5 zanlı ise Ünye ilçesinde yakalanmıştı.