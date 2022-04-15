Son dakika haberi: Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Haberler

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Son dakika haberi: Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberi: Ordu'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Son dakika gelişmesine göre 7 KİŞİ TUTUKLANDIOrdu'da, fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ORDU (DHA) - 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Ordu'da, fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Ordu, Güncel, Haberler

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