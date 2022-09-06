Son dakika haberi! Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Hacer Öztürk Hisarcık Niksar Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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