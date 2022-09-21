Son dakika haberi... Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişiden biri tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Eyüp Elevli Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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