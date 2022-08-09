Son dakika haberi: Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı Son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücüler Ahmet Taş ile Sedat Koyun'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Hafif ticari araç sürücüsü Taş ile minibüs sürücüsü Koyun, Ünye Adliyesine sevk edildi. Taş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Koyun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zekiye Şeker'in (54) cenazesi Yunus Emre Mahallesi'nde, Tuncay Gümüş'ün (34) ise Pelitliyatak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Olay Ünye ilçesi Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün Sedat Koyun yönetimindeki 05 ABG 465 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş'ın kullandığı 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, Zekiye Şeker ve Tuncay Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Güncel AA / Hacer Öztürk Samsun Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Ordu'da 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.