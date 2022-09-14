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Son dakika haberi! Ölü bulunan tüccarın katili iş ortağı çıktı

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Son dakika haberi! Ölü bulunan tüccarın katili iş ortağı çıktı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranırken 4 gün önce zeytin bahçesinde cesedi bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı'yı öldürdüğü ileri sürülen ortağı gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranırken 4 gün önce zeytin bahçesinde cesedi bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı'yı öldürdüğü ileri sürülen ortağı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzin'de tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı.

Şanlı'nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesinde bulundu.

Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı'yı iş ortağı S.S.'nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, cinayete yardım eden şahısların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.

(Mehmet Uras - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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