Son dakika haberi | ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Konya Şehir Hastanesi'nde kordiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından mesai arkadaşları hastane bahçesinde durumu protesto etti.
Konya Şehir Hastanesi'nde kordiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından mesai arkadaşları hastane bahçesinde durumu protesto etti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel