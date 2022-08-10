Son dakika haberleri | PARAŞÜT KAZASINDA ÖLEN OKUL MÜDÜRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika habere göre Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitiren Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitiren Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Gültekin için burada Hıfzı Bey Camii'nde saat 11.00'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, Ahmetli İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Cenazede Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin (44), kızı Enzel Gültekin (14) ve oğlu Alperen Gültekin (9) ayakta durmakta zorluk çekti. Enzel Gültekin'i babasının görev yaptığı okulun öğrencileri teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Gültekin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu Beldesi'ne gönderildi.