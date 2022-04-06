Son dakika haberi: Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kemal Ayyıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Ö.A, olay yerine ilk giden ekipte olduğunu belirterek, aldıkları talimat yazısıyla çilingire açtırdıkları kapının arkasına barikat konulduğunu gördüklerini anlattı.

Barikatın arkasında kaldıklarını, şahsın, elindeki bıçakla kendilerine karşı geldiğini ve evi elindeki tüple ateşe verdiğini dile getiren tanık, sanığın, teslim ol çağrılarına yanıt vermediğini, itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra sanığı alabildiklerini dile getirdi.

Maktul Sözer'in komşusu D.K. ise, sanığı olaydan önce oturdukları binaya girerken kapüşonu kapalı bir şekilde gördüğünü ve dikkatini çektiğini anlatarak, "Asansörün orada beni görünce yukarı kaçtı. Sonra 'yetişin' diye bir kadın sesi duydum. Kara kara dumanlar çıktı evden. Patlama sesi gelince çıplak ayakla dışarı çıktım. Psikolojim hala yerinde değil." ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarından sonra söz verilen sanık Ayyıldız, daha önce belirttiği gibi Aylin Sözer'i öldürme kastının ve amacının olmadığını, maktulün başka insanlar tarafından öldürüldüğünü savunarak, "Benim avukat orada oturuyor, alacağının derdine düşüyor. Avukatımın azledilmesini istiyorum. Gidin araştırın, bulacaksınız. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Benim elim kolum bağlı burada. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini, çocuklarımı korumak için yaptım." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, müvekkilinin savunmasının ardından, savunma yapamayacağını belirterek, duruşmadan ayrılmak istedi.

Hakim, sanığa, üzerine atılı suçların alt sınırı 5 yıldan fazla olması sebebiyle bir avukatın nezaret etmesi gerektiğini hatırlattı. Hakimin, "Barodan avukat mı istensin yoksa duruşmayı özel bir avukatla mı takip edersiniz?" şeklindeki sorusuna sanık, "Kendim savunacağım efendim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa barodan zorunlu müdafiyi tahin edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız'ın, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede sanık Ayyıldız'ın ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık"tan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.