Son dakika haberi! OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı Son dakika habere göre Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), orman yangınları ile mücadelede, yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), orman yangınları ile mücadelede, yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı. OGM'nin Twitter hesabından, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı. Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel Twitter Güncel Haberler Son Dakika

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