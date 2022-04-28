Son dakika haberi! 'ODUN' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖMER'İN CENAZE MORGDAN ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Manavgat'ta meydana gelen odun kavgasında, 'Şevket' adıyla tanınan komşusu Şahismail Seçilir tarafından öldürülen Ömer Arıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Manavgat'ta meydana gelen odun kavgasında, 'Şevket' adıyla tanınan komşusu Şahismail Seçilir tarafından öldürülen Ömer Arıcı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi almaya Ömer Arıcı'nın kardeşi İsmail Arıcı ve yakınları geldi. Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi Şıhlar Mezarlığı'na götürülen cenaze, burada toprağa verilecek.
Demirören Haber Ajansı / Güncel