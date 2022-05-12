Son dakika haberi: Ödemiş'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika haberi: Ödemiş'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberi: Ödemiş'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Tekke Mahallesi Yukarı Çayır mevkisinde Mustafa Ekiz'in (60) kullandığı 35 ZEF 72 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yan yatan traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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