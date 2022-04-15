Son dakika haberi: Nurdağı'nda şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Nurdağı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftara, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Halil İbrahim Göl, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Kaymakam Korkmaz, "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Programa katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun." dedi.