NURCAN, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Burdur'da ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile öldürülen Nurcan Seçer'in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Serhan Seçer ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Seçer'in polis merkezindeki ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görüyordum. Boşanma aşamasındaydık. Eşim evi terk etti. Ben de babamın evinde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı da aldırınca çocuğumu göremedim. Psikolojim bozuldu. Pişmanım" dediği belirtildi.