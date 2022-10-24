Son dakika haberi | Norveç'te casusluk nedeniyle tutuklanan 2 Rus vatandaşı serbest bırakılacak

Son dakika habere göre Norveç'te, 22 Ekim'de bir askeri tesisin fotoğraflarını çeken ve casusluk şüphesiyle tutuklanan 2 Rus vatandaşının serbest bırakılacağı bildirildi.

Norveç'te, 22 Ekim'de bir askeri tesisin fotoğraflarını çeken ve casusluk şüphesiyle tutuklanan 2 Rus vatandaşının serbest bırakılacağı bildirildi.

Narvik Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, 22 Ekim Cumartesi Narvik bölgesinde Norveç Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bjerkvik Garnizonuna ait tesislerin fotoğrafını çekmesinden dolayı casusluk şüphesiyle tutuklanan 2 Rus vatandaşının serbest bırakılacağını duyurdu.

Mahkeme, şüphelilerin hızlı giden bir arabada turistik amaçla fotoğraf çektiğini ve şüphelilerin suçlu bulunması için kanıt olmadığını belirtti.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberinde, şüphelilerin 2 hafta tutuklu kalması için polisin İstinaf Mahkemesine itiraz edeceği belirtildi.

Şüphelilerin avukatı Charlotte Maria Ringkjon da polisin tutuklama gerekçesinin zayıf delillere dayandığını ve bölge mahkemesinin doğru karar verdiğini söyledi.

Soruşturma Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (PST) devredildi.

Öte yandan, 11 Ekim'de de Norveç ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Storskog Sınır Kapısı'nda rutin kontrol sırasında gümrük memurları, kimliği açıklanmayan Rus vatandaşının valizinde ??iki insansız hava aracı ve birkaç elektronik depolama cihazı bulmuştu.

Aynı gün, 1'i kadın 4 Rus vatandaşının arabalarının durdurulduğu ve ellerinde "fotoğraf ekipmanı ve birçok fotoğraf" bulunduğu bildirilmişti. Söz konusu kişiler tutuklanmıştı.