Son dakika haberi... Nijerya'nın Adamawa eyaletinde sel nedeniyle 50 kişi öldü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Suleiman Mohammed, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar ve komşu ülke Kamerun'daki Lagdo Barajı'ndan su taşımasının Adamawa eyaletinin 11 bölgesinde sele neden olduğunu belirtti.

Mohammed, eyaletteki selde 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 71 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Selin 172 bin tarım arazisi ve milyonlarca naira değerindeki gıdayı yok ettiğini aktaran Mohammed, hükümetin selzedelere insani yardımda bulunduğunu söyledi.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.