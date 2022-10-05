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Son dakika haberi! Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

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Son dakika haberi! Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı

Son dakika haberi... Nijerya hükümeti, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı.

Nijerya hükümeti, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı.

Nijerya Reklam Düzenleme Konseyinden (ARCON), yapılan açıklamada, Nijerya pazarlarındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki reklamların, hükümet tarafından incelenmediği ve onaylanmadığı belirtildi.

ARCON'un, Meta'ya, ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak başkent Abuja'daki Federal Mahkemede dava açtığına işaret edilen açıklamada, hükümetin, Meta'dan 30 milyar naira (yaklaşık 70 milyon dolar) tazminat talep ettiği kaydedildi.

Meta'nın devam eden reklam yayınının, federal hükümetin parasına mal olduğu savunulan açıklamada, "ARCON, Nijerya reklam alanında etik olmayan ve sorumsuz reklamlara izin vermeyeceğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Ülkede defalarca sosyal medyayı düzenleme sözü veren hükümet, haziranda, yabancı sosyal medya şirketlerinin operasyonlarına rehberlik edeceğini söylediği taslak düzenlemeleri yayımlamıştı.

Düzenleme, firmaların, hükümetin ulusal güvenliğe aykırı olduğunu düşündüğü içerikleri kaldırmalarını gerektiriyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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