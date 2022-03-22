Son dakika haberi | Nijerya'daki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda ölü sayısı 37'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerin 20 Mart'ta Zamfara eyaletine bağlı Juyi, Doruwa ve Ganar Kiyawa köylerine düzenlediği saldırılarda 62 kişi kaçırıldı.

Saldırılarda ölü sayısı da 37'ye çıktı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "alçak ve korkakça" saldırının ülkede barışın hızla geliştiği bir zamanda geldiğini belirtti.

Matawalle, bu tür saldırıların, yönetimin bunu başarma çabalarını engellemeyeceğini ifade etti.

Silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde 20 Mart'ta düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.