Son dakika haberi! Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi öldü Son dakika haberler... Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Deniz İşçileri Sendikası Bayelsa Başkanı İpigansi Ogoniba, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Oporoma bölgesi yakınlarındaki Oyoma Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti. Ogoniba, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Ogoniba, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Son olarak, Delta eyaletindeki Ayama Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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