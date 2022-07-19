Son dakika haberi: Nijerya'da silahlı saldırıda 14 genç hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın İmo eyaletinde, düğünden dönenlere düzenlenen saldırıda 14 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Nijerya'nın İmo eyaletinde, düğünden dönenlere düzenlenen saldırıda 14 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütüne bağlı olduğu iddia edilen Ebubeagu Güvenlik Ağı üyeleri, 17 Temmuz'da İmo eyaletine bağlı Awomama bölgesinde düğünden dönenlere saldırı düzenledi. Saldırıda 14 genç hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu. Yetkililer, yaralıların hastaneye sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmaların yürütüldüğünü belirtti. Öte yandan bölge sakinleri, düzenlenen saldırıya karşı yolları kapatarak, protesto gösterisi düzenlemeye başladı. Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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