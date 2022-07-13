Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.

AA / Adam Abu - Güncel

Plateau Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title