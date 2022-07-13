Son dakika haberi... Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı. Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonlarla kurtarıldı. Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun 7-8 Temmuz'da Plateau eyaletine bağlı Ladi bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Onyeuko, ordunun operasyonlarla silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişiyi kurtardığını kaydetti. Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti. AA / Adam Abu - Güncel Plateau Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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