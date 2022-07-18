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Son dakika haberi: Nijerya'da sel nedeniyle 4 kişi öldü, 12 yerleşim yeri sular altında

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi: Nijerya'da sel nedeniyle 4 kişi öldü, 12 yerleşim yeri sular altında

Son dakika haberler: Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 12 yerleşim yeri sular altında kaldı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 12 yerleşim yeri sular altında kaldı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe direktörü Mohammed Goje, yaptığı açıklamada, eyalette dünden bu yana devam eden şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Goje, afette biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sellerin bölge sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirten Goje, "24 saat içerisinde seller nedeniyle 12 yerleşim yeri ve hayvanlar sular altında kaldı. Bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Öte yandan, Yobe Valisi Mai Mala Buni, SEMA'ya selzedeler için geçici kamplar kurulması ve ilaç ve gıda gibi insani yardım dağıtımı için görevlendirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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