Son dakika haberi: Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü
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Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Katsina eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Nijerya Kara Yolu Güvenliği Birliği Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, Osun eyaletinden Katsina'ya giden yolcu otobüsünün Yangoji-Abaji kara yolunda kamyonla çarpıştığını belirtti.
Kazeem, kazada 9 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.