Son dakika haberi: Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın camiye düzenlediği silahlı saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın camiye düzenlediği silahlı saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Ngulde bölgesinde sabah namazı için toplananlara ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı ve yaralandı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Boko Haram Nijerya Çad Güncel Haberler Son Dakika

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