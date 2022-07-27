Son dakika haberi! Nijerya'da bomba patlaması sonucu 13 hurdacı hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi! Nijerya'da bomba patlaması sonucu 13 hurdacı hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Nijerya'da bomba patlaması sonucu 13 hurdacı hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde hurdacıların bulduğu bir bombanın patlaması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde hurdacıların bulduğu bir bombanın patlaması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinin Bama bölgesinde hurdacıların bulduğu bir bomba patladı.

Patlamada 13 hurdacı hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

AA / Adam Abu - Güncel

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