Son dakika haberi: Nijerya'da bir haftada en az 49 kişi öldürüldü Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 49 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta en az 49 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, 24-30 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda aralarında 9 asker ve 5 polisin de bulunduğu en az 49 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ya da kaçırıldı. Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, Ulusal Güvenlik Konseyinin ülkedeki endişe verici güvensizlikle mücadele için yeni stratejiler üzerinde çalıştığını belirtmişti. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, terör saldırısı tehdidi nedeniyle başkentteki tüm okullarda eğitime ara verdi. Başkentte 25 Temmuz'da Devlet Başkanlığının koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında en az 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Güncel AA / Adam Abu Batı Afrika Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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