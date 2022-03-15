Son dakika haberi | Nijerya'da asker ile siviller arasında çıkan şiddet olaylarında 7 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberi | Nijerya'da asker ile siviller arasında çıkan şiddet olaylarında 7 kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi | Nijerya'da asker ile siviller arasında çıkan şiddet olaylarında 7 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın Edo eyaletinde askerlerle sivillerin arasında çıkan şiddet olaylarında yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Edo eyaletinde askerlerle sivillerin arasında çıkan şiddet olaylarında yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Edo eyaletinin Obayator bölgesinde iki grup arasında çıkan şiddet olayları, askerlerin müdahalesinin ardından sivil ve asker çatışmasına dönüştü.

Çatışmada bir asker ve altı sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Bello Kontongs, yaptığı açıklamada, askerlerin olayı kontrol altına aldığını belirtti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Asker, Güncel, Haberler

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