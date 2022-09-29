Son dakika haberi: Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Nijerya'nın Kogi eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın Kogi eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ankpa köprüsünde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyalet Koordinatörü Stephen Dawulung, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını belirtti. Dawulung, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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