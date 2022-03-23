Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı - Haberler

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Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından 34 kişinin öldürülmesi sonrası 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

ABUJA - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından 34 kişinin öldürülmesi sonrası 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde, Pazar günü silahlı saldırganların 2'si asker 34 kişiyi öldürdüğü ve bir kadının ise kayıp olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla ev ve iş yeri ateşe verildi. Kaduna eyalet hükümeti saldırılar nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Zamfara eyaletinde düzenlenen başka bir saldırıda ise 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'da meydana gelen saldırıyı kınayan Uluslararası Af Örgütü, suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

Nijerya'da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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