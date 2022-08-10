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Son dakika haberi! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 7'si daha serbest bırakıldı

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Son dakika haberi! Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 7'si daha serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 7'sinin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınanlardan 7'sinin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki tren istasyonunda rehin aldığı kişilerden 7'sini daha 135 gün sonra serbest bıraktı.

Serbest bırakılanların arasında 3 çocuğun bulunduğu belirtilen haberlerde, serbest kalmaları için fidye ödeyip ödenmediğine dair bilgi verilmedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaduna tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırı

Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı.

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

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