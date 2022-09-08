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Son dakika haberi: Niğde'de uyuşturucu ve kaçaklık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi: Niğde'de uyuşturucu ve kaçaklık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi yakaladı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 kök skunk bitkisi ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan Ulukışla ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda, 215 paket kaçak sigara ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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