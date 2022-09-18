Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri salıverildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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