Son dakika haberi | Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Niğde'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Niğde'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği Hüseyin Doğan (19) olay yerinde yaşamını yitirdi, H.H.T. (18) yaralandı. H.H.T, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul Hüseyin Doğan Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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