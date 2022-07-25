Son dakika haberi | Niğde'de çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat C. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü. AA / Abdullah Özkul - Güncel Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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