Son dakika haberi... New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

NEW ABD'nin New York kentinde, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, saldırı sabah saatlerinde yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metro istasyonundaki yaralı yolcular yer aldı.

Polis, halka bölgeden uzak durmaları uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını bildirdi.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın iki hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu belirtti.

NYPD Komiseri Keechant Sewell olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirirken, şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini verdi.

Vali Kochul da "Daha fazla silahlı saldırı istemiyoruz. Bu tür suçlarla ilgili manşetleri okumaktan yorulduk." dedi.

Polis: Aktif patlayıcı yok

Olayla ilgili daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı madde bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Polis, görgü tanıklarının kendilerine ulaşmalarını isterken, her türlü ihtimale karşı halkı olayın gerçekleştiği Sunset Park 36. Cadde ve 4. Cadde istasyonlarından uzak durmaları yönünde uyardı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın bir sözcüsü tarafından da güvenlik konusunda uyarı yapılarak, yolculardan ve halktan olay yerine güvenli bir mesafede kalınması istendi.

Yaralıların bölgedeki Langone Brooklyn ve Methodist Hastanelerine kaldırıldığı, NYPD'nin olayla ilgili turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan bir şüpheliyi aradığı kaydedildi.

Biden'a bilgi verildi

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Brooklyn metrosundaki saldırıyla ilgili açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini, gerektiğinde yardım sağlamak için Belediye Başkanı Adams ve New York Polisi ile temas halinde olduklarını ifade etti.