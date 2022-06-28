Son dakika haberi | Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi - Haberler

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Son dakika haberi | Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Son dakika haberi | Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi

Son dakika haberi... Nevşehir'de uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün ateşe verdiği motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün ateşe verdiği motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerince söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Ali Dirikoç Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Burada polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü F.M, bir süre aracıyla kaçtı.

Peşine takılan Yunus timinden kaçamayacağını anlayınca sağ şeritte duran sürücü, motosikletinin yakıt hortumunu kopararak aracını ateşe verdi.

Polis, alevleri yangın tüpüyle söndürdü.

Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

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