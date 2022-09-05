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Son dakika haberi | Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

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Son dakika haberi | Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü

Son dakika habere göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci öldürdü.

İddiaya göre, D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya (26), Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etti.

D.A, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim oldu.

Jandarma, köyde olayların büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Jandarma Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

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