Son dakika haberi! NATO, Litvanya'ya ilave asker gönderiyor
AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Son dakika haberine göre NATO'nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.
NATO'nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.
Litvanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO'nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.
Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Şeyma Uzundere - Güncel