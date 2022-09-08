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Son dakika haberi... NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı

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Son dakika haberi... NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı

Bir son dakika haberine göre NATO, Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyı kınayarak müttefiklerin bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

NATO, Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyı kınayarak müttefiklerin bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

NATO'nun açıklamasında, Arnavutluk ve başka müttefikler tarafından yapılan ve saldırıların sorumluluğunu İran hükümetine yükleyen açıklamaların üye ülkelerce dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir müttefikin güvenliğine zarar vermeyi ve istikrarsızlaştırmayı, vatandaşların günlük hayatlarını bozmayı amaçlayan bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri kuvvetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO'nun ve müttefiklerin siber güvenlik imkanlarını güçlendirmek için Arnavutluk'a destek verdiği belirtilen açıklamada, NATO'nun da olası siber tehditlere karşı savunmasını artırmayı sürdüreceği vurgulandı.

Arnavutluk, temmuzda dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırıların İran tarafından düzenlendiğini belirterek, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesme kararı vermişti. İran ise Arnavutluk'un kararını kınamış ve Tahran'ı sorumlu tutan ABD ve İngiltere'nin suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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