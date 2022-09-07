Son dakika haberi... Myanmar'da askeri yönetim lideri Hlaing, 2021'deki darbeden beri ilk kez Putin ile görüştü

Son dakika haberler: Myanmar'da askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, Şubat 2021'de ordunun darbe ile yönetimi ele geçirmesinden bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Myanmar'da askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, Şubat 2021'de ordunun darbe ile yönetimi ele geçirmesinden bu yana ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, iki lider arasında uzun zamandır beklenen görüşme, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun (EEF) marjında gerçekleşti.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Hlaing ile darbeden bu yana görüşen ikinci lider olan Putin, görüşme esnasında "İlişkilerimiz olumlu yönde gelişiyor." dedi.

Ağustos ayında arz sorununu giderebilmek için Rusya'dan akaryakıt ithal etme planlarını açıklayan Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Hlaing de görüşmede Putin'e, ülkesinin ithalatı Rus rublesiyle ödemeye hazır olduğunu söyledi.

İki ülke delegeleri arasında da yapılan görüşmelerde, turizm, petrol ve gaz ticaretini artırmanın yanı sıra Myanmar ile Rusya arasında doğrudan uçuşlar da dahil olmak üzere geniş ekonomik iş birliği ele alındı.

Hlaing, temmuzda Moskova'yı ziyaret etmiş ancak Putin ile görüşememişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.